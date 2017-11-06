09:59 06.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100178226:labazovych

Нефть Brent торгуется выше 62 долларов за баррель

В понедельник утром, шестого ноября, стоимость фьючерсов на нефть североморской марки Brent выросли в цене до 62 долларов за баррель.

Нефть Brent торгуется выше 62 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Согласно недавно полученным сведениям, цены на нефть марки Brent поднялись на 62,27. В свою очередь это на 0,29% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 55,86 доллара за баррель, прибавив 0,40%.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", организация стран-экспортеров нефти дала небольшую аналитику по поводу роста спроса нефти на конец 2017 - начало 2018 года. Спрос повысится на полтора процента ( плюс 30 тыс дополнительных баррелей) и составит 97 млн баррелей в сутки. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив