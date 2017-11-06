10:39 06.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк запустил обновленную систему электронных межбанковских расчетов

Национальный банк Украины ввел в эксплуатацию новую модернизированную государственную систему электронных межбанковских расчетов. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Нацбанк запустил обновленную систему электронных межбанковских расчетов

Нацбанк внедрил систему электронных платежей третьего поколения. В течение банковского дня, третьего ноября, в СЭП-3 было обработано 1,2 млн платежей на общую сумму более 79,7 млрд грн.

Отмечается, что СЭП-3 является одной из составляющих стратегической программы развития информационных технологий регулятора, направленной на развитие и совершенствование сервисов и IТ-инфраструктуры как для внутренних задач.

Также и для услуг, которые центробанк предоставляет банковскому сообществу.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"Национальный банк Украины упростил процесс открытия, вывода и использование средств для клиентов банковских учреждений. О новом порядке упрощения осуществления безналичных средств говорится в постановлении НБУ № 106 "Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".


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