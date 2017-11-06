Наличный доллар в понедельник повысился до 27,05 гривен

Наличный евро потерял две копейки. Таким образом сегодня доллар продается по 27,05 гривен, а евро можно купить по 31,55 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,20-26,95, продажи 26,96 - 27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,7955, продажи – 27,0534 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,60-31,40, продажи - 31,35-31,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9935, продажи - 31,5479 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,550, продажи - 4,550-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 4,252, продажи - 4,651 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в четверг, 2 ноября 2017 года, наличный доллар набрал три копейки. Наличный евро повысился на две копейки. Таким образом, доллар продавался по 26,96 гривен, а евро можно было купить 31,49 гривен.