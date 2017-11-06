15:35 06.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Госбюджета "под елкой" в этот раз не планируется, - Луценко

Представитель президента нашей страны в парламенте Ирина Луценко прокормментировала процесс принятия проекта Госбюджета-2018.

Госбюджета

По словам И. Луценко – проект Госбюджета-2018 в этот раз будет принят вовремя.  Об этом представитель главы страны заявила в процессе общения с журналистами шестого ноября - по итогам проведения согласительного совета.

И. Луценко подчеркнула и то, что немало поправок поступили в Госбюджет объемом на 10,5 миллиарда гривен. Также она добавила, что депутаты при этом источников покрытия так и не предлагали. По этой причине бюджетный комитет уже обращался в Кабмин – для рассмотрения всех поправок, а также желаний касательно роста расходной части.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин предлагал перенести на следующую неделю рассмотрение Госбюджета-2018.


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