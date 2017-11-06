Глава Amazon продал акций на 1 млрд долларов

Об этом сообщает Bloomberg.

По информации агентства, миллиардер периодически продает акции компании на протяжении последних шести лет. Так, последняя сделка была закрыта еще в мае текущего года. В тот момент за 1 млн акций Безосу удалось выручить 940,7 млн. долларов.

Однако до сих пор остается неизвестным, куда именно будут направлены средства. Стоит только предпологать, что возможно эти деньги могут быть вложены в космический проект, газету The Washington Post или благотворительность, предполагают СМИ.

В данный момент у Безоса остается около 80 млн акций компании.

С конца октября 2017 года Безос находится на первом месте в списке самых богатых людей мира по версии Bloomberg. Его состояние оценивается в 94,6 млрд долларов, показатель Билла Гейтса, отодвинутого на второе место, составляет 88,4 млрд долларов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", самым богатым монархом Европы оказался правитель Лихтенштейна князь Ханс Адам II. Состояние монарха составляет 4,4 миллиарда долларов, и в глобальном рейтинге миллиардеров он занимает 444-е место.