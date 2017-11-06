Евросоюз решил увеличить квоту на экспорт меда с Украины

Известно, что в 2017 г. квота на экспорт украинского меда в Европейский союз была увеличена на 2,5 тысячи тонн. Такие данные распространили в ходе конференции "Внедрение европейских требований к меду в законодательство Украины" распространил глава Госпотребслужбы В. Лапа.

В Украине – по его словам - имеется 67 субъектов хозяйствования. На Киевщине уже было зарегистрировано максимальное количество хозяйств. По новым же нормам операторы рынка будут выполнять требования по регламенту. Первым требованием будет регистрация, а вторым - получение разрешения.

Как сообщал УРА-Информ, экспорт украинского меда возрос на 57%.