Банк "Богуслав" признан неплатежеспособным

Соответствующее решение №708-рш/БТ приняло правление НБУ в понедельник, 6 ноября. Как сказано на веб-сайте регулятора, по состоянию на 1 ноября ткущего года "Банк Богуслав" не обеспечил выполнение мероприятий, предусмотренных ранее утвержденным планом реструктуризации в части увеличения уставного капитала.

В результате чего банк не достиг запланированных размеров уставного и регулятивного капитала. Вместе с тем в Нацбанк уточнили, что размер регулятивного капитала банка на 1 ноября составлял меньше одной трети от минимального уровня.

Таким образом, в соответствии с законом "О банках и банковской деятельности" Национальный банк обязан принять решение об отнесении банка к категории неплатежеспособных", - отмечено в сообщении.

Вместе с тем Фонд гарантирования вкладов физических лиц заверил, что 96% вкладчиков банка, а это 5,6 тысяч человек, получат свои вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тысяч гривен. Клиенты с большими объемами вкладов получат выплаты в пределах суммы, гарантированной ФГВФЛ.

Общая сумма гарантированной выплаты составит около 178 миллионов гривен.

Напомним, по данным Нацбанка Украины, по состоянию на 1 июля 2017 года по размеру общих активов банк "Богуслав" занимал 58-е место среди 88 действовавших в стране банков.

Как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины отнес Акционерный коммерческий банк " Новый" город Днепр к категории неплатежеспособных. Соответствующее решение №441-РШ/БТ было приняло правление НБУ в четверг, 13 июля.