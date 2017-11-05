Венесуэле прогнозируют финансовый дефолт

Рейтинг демонстрирует возможность и реальные источники погашения долга, который перед Вашингтоном составляет около 10 млрд долларов. На днях президент страны Николас Мадуро объявил, что министерство финансов сможет полностью расчитаться с внешними долгами в начале 2018 года. В Каракасе пригласили иностранных кредиторов на встречу 13 ноября для переговоров о реструктуризации внешнего долга, его сумма достигла примерно 155 млрд долларов.

В Каракас уже поступили несколько уведомлений со стороны МВФ, который сообщил, что не будет вновь рефинансировать долги Мадуро. В ведомстве также недовольны непредоставлением экономических данных Каракасом.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Николас Мадуро выдал специальный указ, который обязывает государственную компанию PDVSA заплатить около полутора млрд долларов до конца года за обслуживание долга и за задержки выплаты.