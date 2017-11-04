Установлен официальный курс гривны

В ведомстве сообщают, что курс почти достиг уровня в 27 гривен за единицу доллара. На данный момент курс гривны к дркгим иностранным валютам выглядит следующим образом:

- 26,931378 гривен за доллар;

- 31,361590 гривен за евро;

- 0,463640 гривен за российский рубль;

- 35,360908 гривен за фунт стерлинг

В результате в соотношении к доллару и евро украинская гривна упала с цене по сравнению с вторым и третьим ноября.

Как сообщалось в "УРА-Информ", позавчера в обменных пунктах Украины наличный доллар потерял три копейки