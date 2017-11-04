Установлен официальный курс гривны

На сегодняшний день официальный курс украинской гривны составляет 26,93 гривен за один доллар. Об этом передает Национальный банк Украины.
В ведомстве сообщают, что курс почти достиг уровня в 27 гривен за единицу доллара. На данный момент курс гривны к дркгим иностранным валютам выглядит следующим образом:
- 26,931378 гривен за доллар;
- 31,361590 гривен за евро;
- 0,463640 гривен за российский рубль;
- 35,360908 гривен за фунт стерлинг
В результате в соотношении к доллару и евро украинская гривна упала с цене по сравнению с вторым и третьим ноября.
Как сообщалось в "УРА-Информ", позавчера в обменных пунктах Украины наличный доллар потерял три копейки