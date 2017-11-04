08:30 04.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
100178127:mysnichenko

Розенко поведал о новой системе льгот

Украина не намерена отказываться от людей, которые имеют право на свои заслуженные льготы.

Розенко поведал о новой системе льгот

Так, вице-премьер нашей страны Павел Розенко поведал о том, что Украина от категории людей, которые вправе получать заслуженные льготы, не будет отказываться. Такие данные распространила его пресс-служба – при помощи социальной сети.

По словам Розенко - Украина не откажется от граждан, которые имеют право на свои законные льготы, к примеру - от ликвидаторов аварии на ЧАЭС. Также Розенко отметил, что отменят при этом льготы людям, которые им не требуются. К примеру, льготы были отменены депутатам.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин ранее установил, за что именно смогут лишить статуса участника военных действий и положенных согласно этому статусу льгот.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив