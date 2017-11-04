13:54 04.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Новый "план Маршалла" поможет Украине поднимать ВВП ежегодно на 6-8 процентов

В литовском сейме на следующей неделе представят новый проект по предоставлению экономической помощи Украине. Об этом сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе .

Новый

По ее словам, за этот проект могут проголосовать уже шестого ноября. Проект будет предусматривать поэтапную экономическую помощь Украине в пять млрд долларов, которые будут поступать в течении пяти лет, что сможет поднять рост украинской экономики на восемь процентов, вместо прогнозируемых НБУ 2-3 процента в год.

Цинцадзе утверждает, что структура и механизм действия плана уже проработана, остается только понимать, кто из инвестиционных игроков примет в нем участие. Украина благодарна Литва за содействие и активную помощь в подготовке проекта плана, а также за очень тщательную подготовку такого европейского плана для Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский союз предоставил Украине беспрецедентную финансовую помощь в размере 12,8 млрд евро макрофинансовой поддержки на проведение политических и экономических реформ.


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