Новый "план Маршалла" поможет Украине поднимать ВВП ежегодно на 6-8 процентов

По ее словам, за этот проект могут проголосовать уже шестого ноября. Проект будет предусматривать поэтапную экономическую помощь Украине в пять млрд долларов, которые будут поступать в течении пяти лет, что сможет поднять рост украинской экономики на восемь процентов, вместо прогнозируемых НБУ 2-3 процента в год.

Цинцадзе утверждает, что структура и механизм действия плана уже проработана, остается только понимать, кто из инвестиционных игроков примет в нем участие. Украина благодарна Литва за содействие и активную помощь в подготовке проекта плана, а также за очень тщательную подготовку такого европейского плана для Украины.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Европейский союз предоставил Украине беспрецедентную финансовую помощь в размере 12,8 млрд евро макрофинансовой поддержки на проведение политических и экономических реформ.