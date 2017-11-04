09:43 04.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Национальный банк Украины установил официальный курс на благородные металлы. Об этом передает официальный сайт НБУ. 

На сегодня установлена ​​цена на банковские металлы

Согласно информации сайта, почти все металлы набрали в цене, особенно это касается золота, которое поднялось в цене на несколько единиц. Таким образом, цены на банковские металлы на сегодняшний день составляют:

- золото — 1107,613007;

- серебро — 14,788956;

- платина — 806,119219;

- палладий — 867,595555

Напомним, что по состоянию на второе ноября цена на золото составляла 1106, 5.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно  Национальный банк Украины принял решение сохранить учетную ставку на прежнем уровне в 12,5%. По мнению регулятора, проведение сдержанной монетарной политики обусловлено необходимостью вернуть инфляцию к целевой траектории.


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