За год объем экспортируемой украинской продукции вырос на 17,5%

При этом рост экспортного оборота был равен 17,5%. Об этом говорят данные Госслужбы статистики страны. Согласно данным Госстата – годовой рост оборота в сфере добычи каменного, а также бурого угля – 30 процентов, а в сфере добычи газа – 12,5 процента. Наиболее положительная динамика оборота замечена в сфере производства одежды – 37,5 процента, а также в химической сфере – 32 процента.

Как сообщал УРА-Информ, Украина наращивает объемы экспорта сахара – с января по август сахара уже отправлено на 822 миллиона гривен.