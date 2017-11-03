23:28 03.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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За год объем экспортируемой украинской продукции вырос на 17,5%

Объем проданной продукции добывающей, а также перерабатывающей промышленности в нашей стране за год вырос в целом на 20,1 процент.

За год объем экспортируемой украинской продукции вырос на 17,5%

При этом рост экспортного оборота был равен 17,5%. Об этом говорят данные Госслужбы статистики страны. Согласно данным Госстата – годовой рост оборота в сфере добычи каменного, а также бурого угля – 30 процентов, а в сфере добычи газа – 12,5 процента. Наиболее положительная динамика оборота замечена в сфере производства одежды – 37,5 процента, а также в химической сфере – 32 процента.

Как сообщал УРА-Информ, Украина наращивает объемы экспорта сахара – с января по август сахара уже отправлено на 822 миллиона гривен.


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