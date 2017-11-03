Венесуэла постепенно уменьшает сумму внешнего долга

Об этом передает информационное агентство Reuters.

Мадуро выдал специальный указ, который обязывает государственную компанию PDVSA заплатить около полутора млрд долларов до конца года за обслуживание долга и за задержки выплаты процентов. Также будет выделена сумма в девять млрд долларов за сервисные услуги облигаций в 2018 году.

Для этого в правительстве была создана специальная комиссия, которая будет заниматься процессом подсчета и реструктуризации платежей страны. Для этого период долговых обязательств поделят на несколько этапов по выплате долга.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно делегации правительства Венесуэлы и оппозиции пришли к общему компромиссу в вопросе сосуществования в одном государстве.