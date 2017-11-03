14:21 03.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Украине необходим новый закон о приватизации, - Кубив

Верховная Рада Украины может получить готовое законопроект от Кабинета министров об упрощении условий приватизации.

Украине необходим новый закон о приватизации, - Кубив

Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив.

Министр считает, что на сегодняшний день в Украине слишком сложные законодательство, которое преграждает процессам эффективной приватизации. Реально частный собственник на рынке будет функционировать лучше и качественные, нежели государственные предприятия.

Новое законодательство станет катализатором для привлечения новых инвестиций в Украину. Законопроект №7066 уже включен в предварительную повестку дня парламента на пленарное заседание, которое пройдет девятого ноября. Цель проекта - это создание лучших механизмов по определению цены продажи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее вице-премьер-министр - министр экономического развития и торговли Степан Кубив заявил, что Украина подписала с Европейским союзом две сделки на общую сумму около 90 млн евро.


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