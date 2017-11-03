Порошенко задекларировал еще один миллион гривен от своих вкладов

Так, доходы президент недавно задекларировал в виде процентов от размещенных вкладов в ПАО "Международный инвестиционный банк". Такие данные были распространены в сообщении про существенные изменения в имущественном состоянии, которое было опубликовано в Едином госреестре деклараций.

Глава страны задекларировал, к примеру, 80,913 тысяч гривен доходов от процентов в "МИБ", и еще задекларировал три суммы - 97,151 тысяч гривен, 314,584 тысяч гривен и 589,845 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, ранее были обнародованы итоги проведенной проверки декларации Петра Порошенко.