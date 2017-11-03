19:43 03.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Порошенко задекларировал еще один миллион гривен от своих вкладов

Глава украинского государства П. Порошенко уже задекларировал больше одного миллиона гривен доходов.

Порошенко задекларировал еще один миллион гривен от своих вкладов

Так, доходы президент недавно задекларировал в виде процентов от размещенных вкладов в ПАО "Международный инвестиционный банк". Такие данные были распространены в сообщении про существенные изменения в имущественном состоянии, которое было опубликовано в Едином госреестре деклараций.

Глава страны задекларировал, к примеру, 80,913 тысяч гривен доходов от процентов в "МИБ", и еще задекларировал три суммы - 97,151 тысяч гривен, 314,584 тысяч гривен и 589,845 тысяч гривен.

Как сообщал УРА-Информ, ранее были обнародованы итоги проведенной проверки декларации Петра Порошенко.


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