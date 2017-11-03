Нацполиция закупит электронных браслетов на 38 миллионов гривен

При этом старт аукциона был назначен на седьмое ноября 2017 г. Согласно тендерной документации, украинская Нацполиция ранее объявила тендер - на закупку 50-от электронных браслетов, а также закупку дополнительного оснащения к ним - на сумму в 38 миллионов гривен.

Документация эта уже была опубликована в системе закупок ProZorro. Указано, что данный тендер объявили еще первого сентября, а старт же аукциона назначен на седьмое ноября. Ожидаемая сумма расходов - 38 миллионов гривен. Кроме прочего известно, что в рамках данного тендера планируют купить 500 электронных браслетов, 54 комплекта активации/деактивации и серверное оборудование.

Как сообщал УРА-Информ, в Нацполицию возьмут еще 500 участковых.