17:22 03.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацполиция закупит электронных браслетов на 38 миллионов гривен

Тендер на закупку электронных браслетов объявили еще первого сентября.

Нацполиция закупит электронных браслетов на 38 миллионов гривен

При этом старт аукциона был назначен на седьмое ноября 2017 г. Согласно тендерной документации, украинская Нацполиция ранее объявила тендер - на закупку 50-от электронных браслетов, а также закупку дополнительного оснащения к ним - на сумму в 38 миллионов гривен.

 Документация эта уже была опубликована в системе закупок ProZorro. Указано, что данный тендер объявили еще первого сентября, а старт же аукциона назначен на седьмое ноября. Ожидаемая сумма расходов - 38 миллионов гривен. Кроме прочего известно, что в рамках данного тендера планируют купить 500 электронных браслетов, 54 комплекта активации/деактивации и серверное оборудование.

Как сообщал УРА-Информ, в Нацполицию возьмут еще 500 участковых.


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