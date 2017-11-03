МВФ продолжает оценку пенсионной реформы Украины

Международный валютный фонд продолжает оценку пенсионной реформы, недавно принятой в Украине, на предмет соответствия целевым показателям программы финансирования.
Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.
По его словам, сейчас реформа находиться в процессе оценки.
Он также отметил, что устойчивая пенсионная реформа, законодательство о приватизации и ранее согласованная внутренняя корректировка цен на газ - это те цели, которые Украина должна выполнить, чтобы претендовать на следующий транш.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Международный валютный фонд заявил, что не исключает выделения очередного транша Украине в рамках программы финансовой помощи. Вместе с тем Фонд надеется на ускорение реформ в Украине.