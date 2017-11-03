10:59 03.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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МВФ продолжает оценку пенсионной реформы Украины

Международный валютный фонд продолжает оценку пенсионной реформы, недавно принятой в Украине, на предмет соответствия целевым показателям программы финансирования.

МВФ продолжает оценку пенсионной реформы Украины

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, сейчас реформа находиться в процессе оценки.

Он также отметил, что устойчивая пенсионная реформа, законодательство о приватизации и ранее согласованная внутренняя корректировка цен на газ - это те цели, которые Украина должна выполнить, чтобы претендовать на следующий транш.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Международный валютный фонд заявил, что не исключает выделения очередного транша Украине в рамках программы финансовой помощи. Вместе с тем Фонд надеется на ускорение реформ в Украине. 


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