Коррупция наносит непоправимый вред украинской экономике, - МВФ

Об этом заявил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман.

По его словам, потери составляют около двух процентов ВВП ежегодно, что от общей суммы в один трлн гривен не так и мало. Люнгман уверен, что борьба с этим недугом это не только вопрос новых моральных ценностей в бюрократическом управлении государством, а еще и вопрос экономического процветания.

Напомним, что Фонд недавно озвучил новые требования для получения Украиной нового транша, среди них принятие закона о создании Антикоррупционного суда, урегулирование цен на газ для населения, а также обновлении приватизационного законодательства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", Международный валютный фонд продолжает оценку пенсионной реформы, недавно принятой в Украине, на предмет соответствия целевым показателям программы финансирования.