Экономика Украины до конца 2017 продолжит расти

В ведомстве улучшили прогноз с полутора до двух процентов до конца текущего года, что связано с благоприятным воздействием как внутренних, так и внешних факторов, что отражалось в лучших результатах экономической активности большинства предприятий.

Двойной рост в 2018 году составит три процента, а до конца года этот прогноз может достигнуть и четырех процентов. В свою очередь, инфляция замедлится и упадет с 12 процентов до восьми, а затем в 2019 году инфляция уменьшится до уровня в пять процентов.

Дефицит текущего счета платежного баланса в 2017-2019 годах сохранится на уровне около 4 млрд долларов.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман дает еще более оптимистичные прогнозы для роста украинской экономики - на уровне пяти-семи процентов.