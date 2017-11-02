В Украину инвестирует один их крупнейших торговых операторов

Украинский президент договорился с руководителем компании DP World Султаном Ахмедом бин Сулаемом в рамках рабочего визита в ОАЭ, который готов выделить финансы для инвестирования в портовую отрасль украинской экономики.

В свою очередь, Султан Ахмед бин Сулаем выразил искреннюю поддержку таким инициативам Киева, так как его компания занимает передовые позиции в области успешно реализованных инвестиционных проектов. DP World управляет 78 терминалами в 43 странах мира.

Как сообщалось в " УРА-Информ", президент Украины проведет встречу с руководством Саудовской Аравии, с наследным принцом страны он обсудит вопросы энергетического сотрудничества.