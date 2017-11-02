Украина вскоре приступит к производству боеприпасов

Так, Украина уже ведет подготовку к запуску своего производства боеприпасов. Такие данные содержатся в сообщении Минэкономразвития в Facebook. Выяснилось, что с целью выполнения этой программы производства боеприпасов, предполагающей реанимацию предприятий и образование новых, МЭРТ устроило процедуру приобретения линии производства корпусов снарядов, а также гильз 100-155 мм.

Также запланирован переход на основной калибр, применяемый сейчас странами НАТО - 155 мм. Все оснащение, которое приобретается и будет поставляться – адаптируют под стандарты НАТО.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО выявлен тайник с боеприпасами.