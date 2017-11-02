13:50 02.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Транзит российского газа через украинскую ГТС вырос на 19%

Транзит российского газа вырос с начала 2017 г. до 77,4 миллиарда кубов.

Транзит российского газа через украинскую ГТС вырос на 19%

Это – максимальное значение за все последние семь лет. Так, транзит через Украину природного газа в течение января-октября нынешнего года вырос на 18,5% - если сравнивать с таким же периодом 2016 г. Транзит составил 77,4 миллиарда кубических метров. Такую информацию распространили в пресс-службе оператора ГТС Украины "Укртрансгаз".

Согласно этим данным - данное значение транзита – максимальное за все последние семь лет. При этом известно, что транзит через украинскую ГТС газа в 2016 году вырос на 23% - если сравнивать эти данные с 2015 годом – до 82,2 миллиарда кубометров.

Как сообщал УРА-Информ, на Буковине проведен месячник безопасного пользования природным газом.


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