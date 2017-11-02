15:26 02.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Семьям погибших силовиков выплачено 1,5 миллиарда гривен

Семьям погибших силовиков с начала АТО уже выплатили около 1,5 миллиардов гривен.

Семьям погибших силовиков выплачено 1,5 миллиарда гривен

Такие данные распространил А. Лысенко – спикер украинского Минобороны  в рамках брифинга. По его словам – семьи силовиков, которые погибли по итогам военных действий в зоне АТО, уже выплачено 1,5 миллиарда гривен. Также полтора миллиарда получили участники АТО – по причине ранений и инвалидности.

За период проведения в стране АТО около 36-ти тысяч силовиков получили 165 миллионов гривен – за выполнение ими военных задач. К примеру, за уничтоженную технику врага выплачено 1,6 миллиона гривен.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО количество обстрелов снизилось.


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