Остатки на счете Госказначейства уменьшились почти на 11,5 млрд грн

Об этом говорится в сообщении Госказначейства.

"Сумма средств на едином казначейском счете составляет 48 млрд 564 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Василий Хмельницкий планирует финансировать строительство индустриального технического парка в Белой Церкви за счёт денег плательщиков налогов. Как стало известно местным активистам, используя механизмы децентрализации, несколько крупных предприятий Белой Церкви, расположенные на "спорных землях", решением главы района и руководителя области, будут переведены в ведение сельской общины села Шкаровка.