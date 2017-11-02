09:39 02.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Остатки на счете Госказначейства уменьшились почти на 11,5 млрд грн

По состоянию на первое ноября 2017 года в едином казначейском счете остались средства по меньшей мере на 48,564 млрд грн, однако произошел и спад  за месяц приблизительно на 11,467 млрд грн.

Остатки на счете Госказначейства уменьшились почти на 11,5 млрд грн

Об этом говорится в сообщении Госказначейства. 

"Сумма средств на едином казначейском счете составляет 48 млрд 564 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Василий Хмельницкий планирует финансировать строительство индустриального технического парка в Белой Церкви за счёт денег плательщиков налогов. Как стало известно местным активистам, используя механизмы децентрализации, несколько крупных предприятий Белой Церкви, расположенные на "спорных землях", решением главы района и руководителя области, будут переведены в ведение сельской общины села Шкаровка. 


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