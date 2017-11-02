15:47 02.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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НКРЭКУ инициирует выбор поставщика газа для населения по каждому региону

В ближайшие время Кабинет министров Украины может провести в каждой области тендер по выбору поставщика газа для населения. Об этом заявила Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

НКРЭКУ инициирует выбор поставщика газа для населения по каждому региону

В частности, глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что тендер должен быть проведен в определенном регионе.

"На этом конкурсе с облгазсбытом будут конкурировать, например, облэнерго или мобильные операторы. Для этого бизнеса важно знать территорию и уровень расчетов потребителей", - сказал он.

Напоследок Вовк добавил, что победившая в тендере компания будет работать в регионе до проведения следующего тендера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", искать причины атак на Национальную комиссию, которая регулирует рынок электроэнергетики и коммунальных услуг относительно формулы ценообразования на электроэнергию, известную как "Роттердам+", стоит среди владельцев ферросплавных заводов.


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