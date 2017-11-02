НКРЭКУ инициирует выбор поставщика газа для населения по каждому региону

В частности, глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк заявил, что тендер должен быть проведен в определенном регионе.

"На этом конкурсе с облгазсбытом будут конкурировать, например, облэнерго или мобильные операторы. Для этого бизнеса важно знать территорию и уровень расчетов потребителей", - сказал он.

Напоследок Вовк добавил, что победившая в тендере компания будет работать в регионе до проведения следующего тендера.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", искать причины атак на Национальную комиссию, которая регулирует рынок электроэнергетики и коммунальных услуг относительно формулы ценообразования на электроэнергию, известную как "Роттердам+", стоит среди владельцев ферросплавных заводов.