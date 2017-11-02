Минобороны построит жилые комплексы для контрактников

Так, жилые комплексы будут построены специально для 11 тысяч контрактников. Об этом в ходе брифинга второго ноября сообщил глава Главного эксплуатационного управления ВСУ - Олег Галушко. Согласно его сообщению – предусмотрено строительство 91-го жилого комплекса – в 21-ом украинском регионе.

Там будет размещен личный состав – на 11-ти тысячах койко-мест. Проект госбюджета-2018 также предусматривает выделение 1,3 миллиарда гривен – на создание 93-ех аналогичных жилых комплексов для военных-контрактников.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине объемы строительства выросли.