Курс Bitcoin берет новую ценовую высоту

Сообщается, что курс виртуальной валюты на данный момент составляет 7019 долларов, то бишь с последнего рекордного уровня валюта набрала дополнительных семь процентов цены, а общая рыночная капитализация Bitcoin почти 117 млрд долларов.

Как выяснилось, электронный кошелек Bitcoin Cash занимает сейчас третье место по капитализации и стоит 556 долларов. Это новый рекорд для валюты, последний раз за электронную валюту давали 6309 долларов.

Ряд мировых бирж и банков, как например в Южной Корее и Китае, запретили любые торговые операции и котировку виртуальной валюты.

Как сообщалось в " УРА-Информ", многие инвесторы и бизнес-лидеры всерьез обсуждают возможность перехода и использования криптовалюты во всем мире. Среди них, миллиардер Уоррен Баффет, Саудовский принц Аль-Валид бин Талал и соучредитель PayPal Питер Тиль.