19:21 02.11.2017 | Экономика | Новости
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Курс Bitcoin берет новую ценовую высоту

Курс криптовалюты Bitcoin на биржевом рынке установлен на уровне семи тыс долларов. Об этом передает Coinmarketcap.

Курс Bitcoin берет новую ценовую высоту

Сообщается, что курс виртуальной валюты на данный момент составляет 7019 долларов, то бишь с последнего рекордного уровня валюта набрала дополнительных семь процентов цены, а общая рыночная капитализация Bitcoin почти 117 млрд долларов.

Как выяснилось, электронный кошелек Bitcoin Cash занимает сейчас третье место по капитализации и стоит 556 долларов. Это новый рекорд для валюты, последний раз за электронную валюту давали 6309 долларов. 

Ряд мировых бирж и банков, как например в Южной Корее и Китае, запретили любые торговые операции и котировку виртуальной валюты.

Как сообщалось в " УРА-Информ", многие инвесторы и бизнес-лидеры всерьез обсуждают возможность перехода и использования криптовалюты во всем мире. Среди них, миллиардер Уоррен Баффет, Саудовский принц Аль-Валид бин Талал и соучредитель PayPal Питер Тиль.


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