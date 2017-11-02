17:23 02.11.2017 | Экономика | Новости
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Каталонию массово покидают частные компании

В испанской Каталонии около двух тыс частных компаний перенесли свои офисы в другие регионы Испании.

Каталонию массово покидают частные компании

Об этом передает El Pais.

Большинство компаний объясняют свои действия неопределенной политической ситуацией в региона, из-за чего могут возникнуть новые социальные волнение о проблемы в юридической плоскости. На данный момент Каталонию оставило 1982 компании.

В день референдума и провозглашение независимости около 140 предприятий ретировались из Барселоны, и за тот же октябрь месяц лишь 78 компаний зарегистрировались в области. О своем решении изменить адреса штаб-квартир регистратора известили 212 и 175 компаний соответственно.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно Национальная судебная палата Испании вызвала бывшего главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона на допрос.


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