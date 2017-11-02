Кабмин вовремя не внес в Раду законопроект о перерасчете пенсий военным

Вместе с тем согласно закону "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", народные депутаты должны были поручить правительству до 1 ноября 2017 года подготовить и представить на рассмотрение парламента законопроект о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно пересчета пенсий военнослужащих с учетом обновленного денежного обеспечения.

Однако, согласно информации на сайте парламента, по состоянию на утро четверг, 2 ноября, законопроект не был зарегистрирован.

Напомним, 3 октября Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

Как сообщал УРА-Информ, 30 августа Кабмин установил с 1 января 2018 года должностные оклады первого заместителя и заместителя командиров видов Вооруженных сил, командиров родов войск, начальника Объединенного оперативного штаба около 10,7 тыс. грн, командира взвода - от 3,35 до 3,7 тысячи гривен.