Доллар в четверг повысился до 26,96 гривен

Наличный евро повысился на две копейки. Таким образом, сегодня доллар продается по 26,96 гривен, а евро можно купить 31,49 гривен.

Курс покупки доллара сегодня составляет 26,50-26,89, продажи 26,88 - 27,20 гривен за доллар. Средний курс покупки доллара составляет 26,7258, продажи - 26,9629 гривен за доллар.

Курс покупки евро составляет 30,40-31,37, продажи - 31,30-31,90 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,9374, продажи - 31,4917 гривен за евро.

Курс покупки российского рубля составляет 2,000-4,580, продажи - 4,570-4,900 гривен за 10 рублей. Средний курс покупки рубля составляет 3,987, продажи - 4,674 за 10 рублей.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в обменных пунктах Украины в среду, 1 ноября 2017 года, наличный доллар набрал три копейки. Наличный евро повысился на семь копеек, Таким образом, вчера доллар продавался по 26,93 гривен, а евро можно было купить по 31,47 гривен за евро.