Выплата компенсаций по субсидиям будет произведена 2-15 ноября, - Розенко

Выплаты будут произведены со 2 по 15 ноября. Об этом во вторник, 1 ноября, написал он на своей странице в социальной сети Twitter вице-премьер-министр Павел Розенко.

По его словам все 1,7 миллионов семей, которые имеют экономию, получат компенсацию. За неиспользованную сумму субсидии семьям может быть выплачено до 700 гривен, - заверил вице-премьер.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Кабинет министров Украины намерен установить учет при назначении жилищной субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. По мнению правительства должны учитываются доходы не за четыре, а за два предыдущих квартала. Кабмин также намерен запретить назначение субсидий одновременно по месту регистрации и месту фактического проживания.