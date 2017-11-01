Украина увеличила импорт аграрной продукции

Об этом передает Госстат.

Большинство продуктов Украина закупает из стран ЕС, страни импортирует: рыбу и ракообразных, табачные изделия, плоды и орехи, различные пищевые продукты, семена подсолнечника, какао-продукты и шоколад, кофе и чай, пальмовое масло, остатки и отходы, а также этиловый спирт. Общая сумма покупок за рубежом составлет полтора млрд долларов.

Традиционно большим остается импорт агротоваров из стран Азии - на полтора млрд доллров, из стран Африки - 67 млн долларов, импорт из США составил 145 млн долларов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", решение Европейского союза о предоставлении Украине дополнительных квот на аграрную продукцию вступят в силу уже с первого октября.