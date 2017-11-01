Украина поднялась в рейтинге Doing Business на 76 позицию

Соответствующие сведения Зубко написал на своей странице в Facebook. В частности, он утверждает, что до этого времени Украина занимала 80-ю позицию рейтинга.

Таким образом, украинское государство поднялось на 105 пунктов - с 140-позиции на 35-ю. Вместе с тем министр также отметил, что один пункт в рейтинге - это возможность дополнительно привлечь в экономику страны около 600 млн долларов инвестиций.

Кстати, за 2014-2016 года Украина в списке Doing Business сумела подняться на 80-е место со 152-го.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в сентябре Кабинет министров Украины направил в Верховную Раду законопроекты, которые позволят вывести Украину в ТОП-40 рейтинг Doing Business.

Тогда премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что принятие четырех законов, и мы получим Украину в рейтинге топ-40 по ведению бизнеса.