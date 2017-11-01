09:29 01.11.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Цена нефти Brent превысила 61 доллар за баррель

Стоимость на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 1 ноября 2017 года, находится на уровне более 61 доллара за баррель.

Цена нефти Brent превысила 61 доллар за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:04 по киевскому времени цена барреля нефти Brent находилась на уровне 61,19 доллара. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,02% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,65 доллара за баррель, прибавив 0,50%.

Отметим, до этого нефть марки Brent торговалась выше данной отметки 4 июля 2015 года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", организация стран-экспортеров нефти дала небольшую аналитику по поводу роста спроса нефти на конец 2017 - начало 2018 года. Об этом передает телеканал CNBC. 

 


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