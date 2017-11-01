Цена нефти Brent превысила 61 доллар за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Так, по состоянию на 08:04 по киевскому времени цена барреля нефти Brent находилась на уровне 61,19 доллара. Согласно недавно полученным сведениям, это на 0,02% выше уровня закрытия предыдущих торгов.

При этом цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 54,65 доллара за баррель, прибавив 0,50%.

Отметим, до этого нефть марки Brent торговалась выше данной отметки 4 июля 2015 года.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", организация стран-экспортеров нефти дала небольшую аналитику по поводу роста спроса нефти на конец 2017 - начало 2018 года. Об этом передает телеканал CNBC.