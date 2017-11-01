Fitch повысил рейтинги ПриватБанка

Об этом сообщает пресс-служба Приватбанка.

По информации агентства, рейтинг жизнеспособности банка повышен до "B-", а национальный долгосрочный рейтинг увеличен до "AA- (ukr)" с "BB (ukr)" со "стабильным" прогнозом.

Как сообщают аналитики Fitch, повышение рейтингов Приватбанка отражает стабилизацию кредитоспособности банка, которая последовала за процедурами национализации банка и улучшение ликвидной позиции.

Рейтинги уровня «B-» означают наличие значительных кредитных рисков.

Финансовые обязательства выполняются, однако способность продолжать выплаты зависит от устойчивой и благоприятной деловой и экономической конъюнктуры.

Напомним, до этого рейтинг Приватбанка находился на уровне «CCC». Это означало, что дефолт казался реальной возможностью. Способность выполнять финансовые обязательства целиком зависела от устойчивой и благоприятной деловой или экономической конъюнктуры.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", испански банк Banco Sabadell принял решение об уходе из Барселоны. Согласно информации источника, Banco Sabadell впервые за всю свою историю переносит свой главный офис, так как руководство банка боится ухода сотрудников, а также выхода основных акционеров банка.