12:49 01.11.2017 | Экономика | Новости
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Bitcoin установила новый ценовой рекорд

На сегодня стоимость криптовалюты Bitcoin составляет шесть с половиной тыс долларов, что является абсолютный рекордом для ценового курса виртуальной валюты.

Bitcoin установила новый ценовой рекорд

Об этом передает CoinDesk.

По состоянию на 12:00, первого ноября курс самой известной криптовалюты на максимуме достиг 6,550,14 долларов. Динамика роста заставляет многих экономических экспертов задаваться вопросом о полном переходе мировой валютной системы на пользование виртуальными деньгами. 

Только в одном октябре рост курса Bitcoin превысила 5,8 тыс. долларов, а уже 20 октября курс превысил шесть тыс долларов. Череда стран, например Китай, полностью запретила торговать и оплачивать любые операции с помощью криптовалюты. Тогда ее стоимость упала до трех тыс долларов.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно правительство Южной Кореи полностью запретило деятельность крупнейшей криптовалютной биржи ICO.


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