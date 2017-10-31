12:49 31.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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В Украине может подняться цена на уголь

Министерство энергетики и угольной промышленности просит повысить цену на уголь на 10 процентов.

В Украине может подняться цена на уголь

Об этом утверждает министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

В специальном протоколе от 26 октября министр внес правку, где он рекомендует повысить для государственных предприятий - электростанций и теплостанций до предельного уровня в 2425 гривен за одну тонну черного сырья.

Насалик считает, что нынешняя цена на уголь не соотвествтвует рыночным ценам и составляет около 2200 гривен одну тонну. Он также напомнил, что в 2018 году в стране,в соответствии с котировками форвардов на поставку угля, ценники на уголь могут стать выше.

Как сообщалось в " УРА-Информ", украинский министр энергетики Игорь Насалик отметил, что никаких финансовых оснований для роста тарифов на тепло в стране сейчас нет.


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