В Украине может подняться цена на уголь

Об этом утверждает министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик.

В специальном протоколе от 26 октября министр внес правку, где он рекомендует повысить для государственных предприятий - электростанций и теплостанций до предельного уровня в 2425 гривен за одну тонну черного сырья.

Насалик считает, что нынешняя цена на уголь не соотвествтвует рыночным ценам и составляет около 2200 гривен одну тонну. Он также напомнил, что в 2018 году в стране,в соответствии с котировками форвардов на поставку угля, ценники на уголь могут стать выше.

Как сообщалось в " УРА-Информ", украинский министр энергетики Игорь Насалик отметил, что никаких финансовых оснований для роста тарифов на тепло в стране сейчас нет.