С сегодняшнего дня тарифы на железнодорожные грузоперевозки выросли на 15 процентов

Приказ опубликован в газете "Урядовый курьер" от, 31 октября 2017 № 204.

Согласно соответствующему заявлению Министерства инфраструктуры от, 20 октября, №357 "О внесении изменений коэффициентов, применяемых к сборнику тарифов на перевозку грузов в пределах Украины и связанные с ним услуг", введена в действие индексация на 15 процентов.

Отмечается, что документ вступает в силу со дня опубликования.

По словам председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгения Кравцова, нынешний размер индексации тарифов на перевозку грузов 15 процентов - это компромиссное решение.

При этом сообщают, что последний раз тарифы на грузоперевозки менялись в апреле 2016 года. В среднем за текущий год тарифы на грузоперевозки вырастут лишь на 2,5 процента.

Примечательно, что в стратегии развития компании до 2021 года запланирована индексация тарифов на уровне роста индекса цен производителей, и при этом фактически лишь 28 процентов потребностей Укрзализныци будут покрываться за счет изменения тарифа.

Как сообщалось ранее "УРА-информ" , ПАО "Укрзализныця" проведет в октябре несколько торгов на закупку 2,5 тысяч грузовых полувагонов. При этом их оценочная стоимость составляет 2,99 млрд гривен. УЗ планирет закупить 2465 полувагонов. В свою очередь заказчиком всех полувагонов выступает Дарницкий вагоноремонтный завод, филиал "Укрзализныци".