Польша готова купить у США комплексы противоракетной обороны

Об этом сообщил министр обороны Польши Антони Мацеревич.

Ракеты производятся на заводах американской фирмой "Raytheon". Сумму минобороны Польши планирует выплатить в течении двух лет. Согласно подписанному в июле соглашению, поставки ракетных комплексов "Patriot" будет разделен на два этапа.

В первую волну страна получит лишь два комплекса с 12 ракетами, а затем получит комплексы, вооруженные ракетами SkyCeptor еще три боевых противоракетных механизма. Эти военные комплексы польские инженеры разрабатывали совместно с американскими и израильскими специалистами.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно во время перевозки по железной дороге в Польше были повреждены десять боевых машин американских военнослужащих.