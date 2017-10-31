13:23 31.10.2017 | Экономика | Новости
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Польша готова купить у США комплексы противоракетной обороны

Министерство обороны Польши выделит финансовые средства для покупки первых американских ракетных комплексов "Patriot".

Польша готова купить у США комплексы противоракетной обороны

Об этом сообщил министр обороны Польши Антони Мацеревич.

Ракеты производятся на заводах американской фирмой "Raytheon". Сумму минобороны Польши планирует выплатить в течении двух лет. Согласно подписанному в июле соглашению, поставки ракетных комплексов "Patriot" будет разделен на два этапа.

В первую волну страна получит лишь два комплекса с 12 ракетами, а затем получит комплексы, вооруженные ракетами SkyCeptor еще три боевых противоракетных механизма. Эти военные комплексы польские инженеры разрабатывали совместно с американскими и израильскими специалистами.

Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно во время перевозки по железной дороге в Польше были повреждены десять боевых машин американских военнослужащих.

 


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