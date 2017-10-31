Польша готова купить у США комплексы противоракетной обороны

Министерство обороны Польши выделит финансовые средства для покупки первых американских ракетных комплексов "Patriot".
Об этом сообщил министр обороны Польши Антони Мацеревич.
Ракеты производятся на заводах американской фирмой "Raytheon". Сумму минобороны Польши планирует выплатить в течении двух лет. Согласно подписанному в июле соглашению, поставки ракетных комплексов "Patriot" будет разделен на два этапа.
В первую волну страна получит лишь два комплекса с 12 ракетами, а затем получит комплексы, вооруженные ракетами SkyCeptor еще три боевых противоракетных механизма. Эти военные комплексы польские инженеры разрабатывали совместно с американскими и израильскими специалистами.
Как сообщалось в " УРА-Информ", недавно во время перевозки по железной дороге в Польше были повреждены десять боевых машин американских военнослужащих.