Нефть Brent торгуется выше 60 долларов за баррель

Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.

Таким образом, по состоянию на 07:44 по киевскому времени цена барреля нефти Brent находилась на уровне 60,44 доллара. В свою очередь это на 0,71% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Согласно недавно полученным сведениям, стоимость на нефть Brent снижается в ходе азиатских торгов. Так, по итогам сессии в понедельник фьючерс на Brent поднялся на 0,46 доллара (0,8%), до 60,90 доллара за баррель, максимума со 2 июля 2015 года.

Кстати, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 54,02 доллара за баррель, потеряв 0,24%.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", террористическая организаци "Исламское государство" теряет основные каналы доходов о нефти. С начала 2015 года доходы боевиков от продажи нефти сократились с 50 млн долларов до менее чем четырех млн долларов.