Нефть Brent торгуется выше 60 долларов за баррель

Фьючерсы на нефть североморской марки Brent сегодня утром, 31 октября 2017 года, находится на уровне более 60 долларов за баррель.
Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов из рейтинга Bloomberg.
Таким образом, по состоянию на 07:44 по киевскому времени цена барреля нефти Brent находилась на уровне 60,44 доллара. В свою очередь это на 0,71% ниже уровня закрытия предыдущих торгов.
Согласно недавно полученным сведениям, стоимость на нефть Brent снижается в ходе азиатских торгов. Так, по итогам сессии в понедельник фьючерс на Brent поднялся на 0,46 доллара (0,8%), до 60,90 доллара за баррель, максимума со 2 июля 2015 года.
Кстати, цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 54,02 доллара за баррель, потеряв 0,24%.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", террористическая организаци "Исламское государство" теряет основные каналы доходов о нефти. С начала 2015 года доходы боевиков от продажи нефти сократились с 50 млн долларов до менее чем четырех млн долларов.