НБУ на вторник немного укрепил гривну

100 долл - 2682,9390 грн;

100 евро - 3115,4288 грн;

10 российских рублей - 4,636 грн.

При этом регулятор установил на 31 октября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото - 1095.475972;

Серебро - 14.447354;

Платина - 800.998763;

Палладий - 838.154059.

Напомним, Национальный банк Украины установил на понедельник, 30 октября, 2017 года официальные курсы валют на уровне:

100 долл - 2687,5781 грн;

100 евро - 3118,9344 грн;

10 российских рублей - 4,6271 грн.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Национальный банк Украины в четверг, 26 октября, принял решение повысить учетную ставку с 12,5% до 13,5%.

Решение вступает в силу с 27 октября. Как сказано в сообщении НБУ, потребительская инфляция в сентябре ускорилась до 16,4% в годовом измерении и превысила траекторию его прогноза.

Это связано в первую очередь с ускорением роста цен на сырые продтовары, повышением производственных расходов, а также некоторым оживлением потребительского спроса, - пояснили в Нацбанке.