Нацбанк ввел новые правила обслуживания клиентов

Об этом передает пресс-служба НБУ.

О новом порядке упрощения осуществления безналичных средств говорится в постановлении НБУ № 106 "Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

В частности, было упрощены процедуры: отмены обязанности по использованию предприятием печатей, разрешено заключение договоров об открытии банковского счета и банковского вклада в электронной форме, а также предусмотрена уступка права требования по договору банковского вклада.

Создан специальный кабинет для открытия физическими лицами счетов для начисления заработной платы.

Как сообщалось в " УРА-Информ", на сегодня НБУ немного укрепил гривну на уровне 26,90 гривен.