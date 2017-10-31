14:23 31.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Нацбанк ввел новые правила обслуживания клиентов

Национальный банк Украины упростил процесс открытия, вывода и использование средств для клиентов банковских учреждений. 

Нацбанк ввел новые правила обслуживания клиентов

Об этом передает пресс-служба НБУ.

О новом порядке упрощения осуществления безналичных средств говорится в постановлении НБУ № 106 "Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины".

В частности, было упрощены процедуры: отмены обязанности по использованию предприятием печатей, разрешено заключение договоров об открытии банковского счета и банковского вклада в электронной форме, а также предусмотрена уступка права требования по договору банковского вклада.

Создан специальный кабинет для открытия физическими лицами счетов для начисления заработной платы.

Как сообщалось в " УРА-Информ", на сегодня  НБУ немного укрепил гривну на уровне 26,90 гривен.


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