15:36 31.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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На украинских ТЭС не планируют применять газ вместо угля

Применение природного газа на ТЭС вместо угля на данном этапе не планируется. 

На украинских ТЭС не планируют применять газ вместо угля

Эти данные распространил на пресс-конференции замглавы "ДТЭК Энерго" Дмитрий Маляр. Согласно его словам – сейчас в целом изучают ситуацию на украинском рынке электроэнергии, ведется работа с максимально возможным составом оснащения. С учетом сложившейся ситуации планируют поставки угля именно под этот режим – чтобы применять не газ, а уголь. Перспектив с газом пока что не видим – добавил Маляр.

Как сообщал УРА-Информ, к началу октября энергорынок уже задолжал украинским ТЭЦ семь миллиардов гривен. Такую информацию распространил Д. Маляр – замглавы "ДТЭК Энерго".


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