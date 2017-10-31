На украинских ТЭС не планируют применять газ вместо угля

Эти данные распространил на пресс-конференции замглавы "ДТЭК Энерго" Дмитрий Маляр. Согласно его словам – сейчас в целом изучают ситуацию на украинском рынке электроэнергии, ведется работа с максимально возможным составом оснащения. С учетом сложившейся ситуации планируют поставки угля именно под этот режим – чтобы применять не газ, а уголь. Перспектив с газом пока что не видим – добавил Маляр.

Как сообщал УРА-Информ, к началу октября энергорынок уже задолжал украинским ТЭЦ семь миллиардов гривен. Такую информацию распространил Д. Маляр – замглавы "ДТЭК Энерго".