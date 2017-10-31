На Донбассе в понедельник ранен один украинский военный - ВИДЕО

Так, по данным штаба, на донецком направлении в конце суток боевики из противотанковых гранатометов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Авдеевке и Пескам.
На мариупольском направлении, около девяти часов вечера противник применял крупнокалиберный пулемет неподалеку Старогнатовки. Огнем украинские военные прекратили провокацию. В результате этого противостояния получил ранение один украинский военнослужащий, который находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.
На луганском направлении, боевики выпустили шесть мин калибра 120-мм по защитникам Трехизбенки.
Напомним, российские наемные войска и подчиненные им боевики в течении прошедших суток, воскресенья, 29 октября, 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск.