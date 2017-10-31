На Донбассе в понедельник ранен один украинский военный - ВИДЕО

Вечером российско-оккупационные группировки несколько уменьшили интенсивность обстрелов наших позиций, однако полного соблюдения режима тишины вдоль линии разграничения не было. Всего за минувшие сутки боевики десять раз нарушили перемирие.

В результате боевых действий один украинский военнослужащий получил ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, украинские войска вынуждены были семь раз открывать ответный огонь.

Так, по данным штаба, на донецком направлении в конце суток боевики из противотанковых гранатометов били по опорным пунктам украинской армии на подступах к Авдеевке и Пескам.

На мариупольском направлении, около девяти часов вечера противник применял крупнокалиберный пулемет неподалеку Старогнатовки. Огнем украинские военные прекратили провокацию. В результате этого противостояния получил ранение один украинский военнослужащий, который находится в медицинском учреждении, состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

На луганском направлении, боевики выпустили шесть мин калибра 120-мм по защитникам Трехизбенки.

Напомним, российские наемные войска и подчиненные им боевики в течении прошедших суток, воскресенья, 29 октября, 15 раз открывали огонь по позициям украинских войск.