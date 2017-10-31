Энергорынок задолжал ТЭЦ семь миллиардов гривен

Такие данные в рамках пресс-конференции распространил замглавы "ДТЭК Энерго" Д. Маляр. Согласно его словам – сейчас задолженность рынка энергетики перед ТЭЦ страны – около семи миллиардов гривен. Такой долг был на первое октября.

Также он добавил, что задолженность с каждым годом растет, потому что она свойственна всему украинскому ЖКХ.

Как сообщал УРА-Информ, столичные жители уже задолжали за отопление и горячую воду 1,3 миллиарда гривен – состоянием на начало октября 2017 г. Эти сведения распространило "Киевэнерго".