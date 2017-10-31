14:59 31.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Энергорынок задолжал ТЭЦ семь миллиардов гривен

Состоянием на первое октября задолженность украинского энергорынка перед теплостанциями была около семи миллиардов гривен.

Энергорынок задолжал ТЭЦ семь миллиардов гривен

Такие данные в рамках пресс-конференции распространил замглавы "ДТЭК Энерго" Д. Маляр. Согласно его словам – сейчас задолженность рынка энергетики перед ТЭЦ страны – около семи миллиардов гривен. Такой долг был на первое октября.

Также он добавил, что задолженность с каждым годом растет, потому что она свойственна всему украинскому ЖКХ.

Как сообщал УРА-Информ, столичные жители уже задолжали за отопление и горячую воду  1,3 миллиарда гривен – состоянием на начало октября 2017 г. Эти сведения распространило "Киевэнерго". 


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