В ЕС уменьшается потребление вина

Такое стремительное падение производства связано с ухудшением климата, особенно пожарами, которые нахлынули на южную Европу в этом году. Последний раз такое стремительное падение наблюдалось в 1957 году.

Наибольшее потери в 2017 году понесли виноградники Испании, Италии и Франции, где было сожжено 26, 20, 18 процентов урожая соответственно. Однако не все государства пострадали от действия стихии. Португалия, например, приумножила свой урожай на 10 процентов.

В результате цены на продукцию в 2018 году могут взлететь на пару тройку евро, что может сказаться на увеличении цен на сопряженные с вином товары.

Как сообщалось в " УРА-Информ", производство в мире вина сейчас достигло 50-летнего минимума.