Украина и Испания договорились об активизации бизнес-связей

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Павел Климкин во время встречи с министром иностранных дел и сотрудничества Испании Альфонсо Дастисом.

По словам министра, в Украине растет товарооборот, поэтому двусторонняя комиссия будет проведена в начале следующего года. Также была договоренность об активизации связей между украинским и испанским бизнесом.

Украина и Испания должны в полной мере использовать потенциал зоны свободной торговли между Украиной и ЕС, не только в контексте увеличения товарооборота, но и инвестиций.

Также у украинского правительства есть очень интересные идеи по дальнейшей активизации двустороннего сотрудничества, которые будут обсуждаться как в рамках диалога между соответствующими министерствами, так и в рамках сотрудничества бизнеса, неправительственных организаций.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", правительство Турции в следующим году поставит украинскому государству системы связи. В частности, контракт подписан с турецким производителем связи Aselsan.