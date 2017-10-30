Следующий транш МВФ составит 1,9 млрд долларов

Об этом говорится в сообщении на сайте международного рейтингового агентства Fitch. Как ожидается, следующий транш программы будет после утверждения бюджета на 2018 год и соглашения между МВФ и правительством относительно изменений формулы для корректировки тарифов на отопление в домашних хозяйствах.

Дальнейшие выплаты от МВФ и других международных партнеров будут зависеть от прогресса в повестке дня структурных реформ. В часности, это касается прежде всего земельной реформы и достижения результатов с точки зрения приватизации и борьбы с коррупцией в Украине.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", премьер Украины уверен, что у нашей страны вскоре не будет проблем со следующим траншем от Международного валютного фонда. Украинский правительственный глава Владимир Гройсман убежден, что валютный фонд выделит нашему государству очередной транш.