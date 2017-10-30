14:43 30.10.2017 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Минюст взыскал почти два млрд гривен алиментов

Государственные исполнители Министерства юстиции Украины изъяло 1,7 млрд гривен алиментами. Об этом написал на своей странице в Facebook министр юстиции Украины Павел Петренко.

Минюст взыскал почти два млрд гривен алиментов

Ранее Верховная Рада большинством приняла закон, который идентифицирует все полученные средства как собственность ребенка. Сумма алиментов должна быть достаточной для достаточного и гармонического развития ребенка. Минимальная сумма алиментов не может быть меньше, чем 50 необходимых процентов прожиточного минимума ребенка.

В Минюсте также намерены провести через Раду законопроект, который будет запрещать мужчинам, которые не платят алименты на детей, выезд за границу на определенный срок.

Как сообщалось в " УРА-Информ", наибольшее количество выплат с алиментов получили в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.


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