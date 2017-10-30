Минюст взыскал почти два млрд гривен алиментов

Ранее Верховная Рада большинством приняла закон, который идентифицирует все полученные средства как собственность ребенка. Сумма алиментов должна быть достаточной для достаточного и гармонического развития ребенка. Минимальная сумма алиментов не может быть меньше, чем 50 необходимых процентов прожиточного минимума ребенка.

В Минюсте также намерены провести через Раду законопроект, который будет запрещать мужчинам, которые не платят алименты на детей, выезд за границу на определенный срок.

Как сообщалось в " УРА-Информ", наибольшее количество выплат с алиментов получили в Днепропетровской, Донецкой и Полтавской областях.